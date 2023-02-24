Aleksandar Jovicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Jovicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Jovicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Jovicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Jovicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Jovicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Jovicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Jovicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Jovicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Jovicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Jovicic 18 Temmuz 1995 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Jovičić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Jovicic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Aleksandar Jovicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Jovicic'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Jovicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Jovicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Jovicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Jovicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2013 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2014 yılında B. Banja Luka

16 Şubat 2015 yılında FK Krupa

31 Mayıs 2015 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2015 yılında Rudar Prijedor

8 Temmuz 2016 yılında Slaven Belupo

15 Şubat 2018 yılında NK Istra

30 Haziran 2018 yılında Slaven Belupo

2 Temmuz 2018 yılında HNK Gorica

25 Ocak 2023 yılında Kisvárda

Aleksandar Jovicic kimdir

Aleksandar Jovicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Jovicic şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Jovicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 19 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandar Jovicic nereli

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