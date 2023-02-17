Aleksandar Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Jukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Jukic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Jukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Jukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Jukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Jukic 26 Temmuz 2000 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Jukić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Jukic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Jukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Jukic'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Jukicboyu ve yaşı kaç

Aleksandar Jukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Jukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Jukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Jukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2017 yılında A. Vienna Res.

1 Ağu 2020 yılında Austria Wien

Aleksandar Jukic kimdir

Aleksandar Jukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Jukic şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1. Simmeringer SC (2007-)

Aleksandar Jukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandar Jukic nereli

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