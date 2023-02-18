Aleksandar Kadijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Kadijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Kadijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Kadijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Kadijevic 11 Ekim 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Кадијевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Kadijevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Kadijevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Kadijevic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Kadijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Kadijevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Kadijevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Kadijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički

2 Temmuz 2021 yılında BASK Belgrad

30 Haziran 2022 yılında Čukarički

1 Temmuz 2022 yılında Vrsac

30 Haziran 2023 yılında Čukarički

Aleksandar Kadijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Kadijevic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Kadijevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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