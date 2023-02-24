Aleksandar Karadzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Karadzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Karadzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Karadzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Karadzic 9 Ağustos 2000 tarihinde Niksic şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Karadzic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Karadzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Karadzic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Karadzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Karadzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Karadzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Karadzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Bilinmiyor

29 Temmuz 2019 yılında FK Polet Stars

19 Ağustos 2020 yılında FK Bokelj

25 Ağustos 2020 yılında Obilic

12 Şubat 2021 yılında FK Bokelj

29 Temmuz 2021 yılında Zeta Golubovac

Aleksandar Karadzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Karadzic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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