Aleksandar Katai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Katai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Katai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Katai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Katai 6 Şubat 1991 tarihinde Srbobran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Катаи şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Katai Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Stars yapmaktadır. Aleksandar Katai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 10 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Katai'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Katai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleksandarkatai/

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Aleksandar Katai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Katai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Katai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Katai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2007 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2009 yılında FK Palic Koming

31 Aralık 2009 yılında Vojvodina U19

1 Ocak 2010 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2011 yılında Olimpiakos

1 Ağu 2011 yılında OFI Girit

31 Aralık 2011 yılında Olimpiakos

31 Ocak 2012 yılında Vojvodina

30 Haziran 2013 yılında Olimpiakos

31 Ağu 2013 yılında Platanias

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

31 Ağu 2014 yılında Kızılyıldız

30 Haziran 2015 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2015 yılında Kızılyıldız

31 Ağu 2016 yılında Alavés

6 Şubat 2018 yılında Chicago

10 Temmuz 2018 yılında Alavés

11 Temmuz 2018 yılında Chicago

1 Ocak 2020 yılında Los Angeles

10 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız

Aleksandar Katai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Katai şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandar Katai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vojvodina Novi Sad (2002-2009)

Sırbistan takımında 2 numaralı formasıyla 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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