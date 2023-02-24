Aleksandar Kirilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Kirilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Kirilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Kirilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Kirilov 22 Şubat 2002 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Ивайлов Кирилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Kirilov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Kirilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Kirilov'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Kirilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Kirilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Kirilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Kirilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2019 yılında Cosenza U19

30 Haziran 2020 yılında Pescara U19

1 Ağustos 2020 yılında Dunav

Aleksandar Kirilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Kirilov şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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