Aleksandar Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Knezevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Knezevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Knezevic 1 Şubat 2001 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Knezevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Knezevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Knezevic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Knezevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Knezevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Knezevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Knezevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında OFK Belgrad

27 Ocak 2021 yılında Zvezdara

1 Temmuz 2021 yılında FK Usce

4 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad

Aleksandar Knezevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Knezevic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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