Aleksandar Kolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Kolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Kolev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Kolev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Kolev 8 Aralık 1992 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bulgaristan,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Александър Любомиров Колев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Kolev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Aleksandar Kolev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Kolev'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Kolev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Kolev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Kolev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Kolev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dessel Sp. Alt.

1 Temmuz 2013 yılında ASV Geel

1 Ağustos 2014 yılında Botev Plovdiv

1 Mart 2016 yılında ASV Geel

7 Haziran 2016 yılında Beroe

3 Ocak 2017 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2017 yılında Sandecja

1 Temmuz 2018 yılında Arka Gdynia

28 Ağustos 2019 yılında Rakow

15 Ocak 2020 yılında Kaysar

5 Ocak 2021 yılında Stal Mielec

17 Ocak 2022 yılında CSKA 1948

Aleksandar Kolev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Kolev şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandar Kolev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski Sofia, KFC Dessel Sport

Bulgaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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