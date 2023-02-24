Aleksandar Komlenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Komlenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Komlenic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Komlenic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Komlenic 29 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Komlenić Aleksandar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Komlenic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksandar Komlenic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Komlenic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Komlenic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Komlenic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Komlenic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Komlenic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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