Aleksandar Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Kovacevic 9 Ocak 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Ковачевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Kovacevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Unlimited yapmaktadır. Aleksandar Kovacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Kovacevic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2009 yılında Sopot

1 Aralık 2011 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2012 yılında Spartak

4 Temmuz 2013 yılında Kızılyıldız

31 Ağu 2015 yılında Lechia Gdansk

22 Ocak 2017 yılında Slask Wroclaw

30 Haziran 2017 yılında Lechia Gdansk

10 Ağu 2017 yılında Haugesund

10 Ağu 2018 yılında AO Xanthi

1 Ekim 2020 yılında Radnicki Nis

15 Eylül 2022 yılında Zelez. Pancevo

Aleksandar Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Kovacevic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandar Kovacevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad, Olympiakos Piräus

Sırbistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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