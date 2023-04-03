Aleksandar Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Krstic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksandar Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Krstic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.