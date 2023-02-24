Aleksandar Krstovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Krstovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Krstovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksandar Krstovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksandar Krstovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksandar Krstovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksandar Krstovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksandar Krstovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksandar Krstovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksandar Krstovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.
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