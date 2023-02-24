Aleksandar Krstovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Krstovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksandar Krstovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Krstovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.