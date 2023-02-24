Aleksandar Kusljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Kusljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Kusljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksandar Kusljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksandar Kusljic 31 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksandar Kusljic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Tekstilac Derventa U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksandar Kusljic'nin FK Tekstilac Derventa U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Aleksandar Kusljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksandar Kusljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksandar Kusljic şuan FK Tekstilac Derventa U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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