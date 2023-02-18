Aleksandar Lazevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Lazevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Lazevski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Lazevski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Lazevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Lazevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Lazevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Lazevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Lazevski 21 Ocak 1988 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Лазевски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Lazevski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Star Management Signings Ltd. yapmaktadır. Aleksandar Lazevski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 13 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Lazevski'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Lazevskiboyu ve yaşı kaç

Aleksandar Lazevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Lazevski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Lazevski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Lazevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2007 yılında Partizan

1 Ocak 2009 yılında Teleoptik

31 Aralık 2009 yılında Partizan

1 Temmuz 2013 yılında Goverla

12 Şubat 2014 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2014 yılında Goverla

31 Ağu 2014 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2015 yılında NK Olimpija

16 Temmuz 2015 yılında Mladost

22 Temmuz 2016 yılında Sloboda Tuzla

13 Ağu 2018 yılında Vrsac

Aleksandar Lazevski kimdir

Aleksandar Lazevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Lazevski şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Lazevski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Aleksandar Lazevski nereli

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