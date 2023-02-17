Aleksandar Lutovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Lutovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Lutovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Lutovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Lutovac 28 Haziran 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Лутовац şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Lutovac Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miami stars Football Asociated yapmaktadır. Aleksandar Lutovac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Lutovac'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Lutovac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lutovac17/

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Aleksandar Lutovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Lutovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Lutovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Lutovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2019 yılında Partizan

6 Şubat 2023 yılında SV Ried

Aleksandar Lutovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Lutovac şuan SV Ried takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandar Lutovac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Rad Belgrad (2009-2015)

Sırbistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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