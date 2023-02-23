Aleksandar Lyubenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Lyubenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Lyubenov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Lyubenov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Lyubenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Lyubenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Lyubenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Lyubenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Lyubenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Lyubenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Lyubenov 11 Şubat 1995 tarihinde Bankya şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Кирилов Любенов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Lyubenov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Lyubenov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Lyubenov'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Lyubenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Lyubenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Lyubenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Lyubenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Levski Sofia

26 Şubat 2015 yılında S. Simitli

30 Haziran 2015 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2016 yılında Lok. Plovdiv

31 Ağustos 2016 yılında Lok. Sofia

31 Mayıs 2017 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2017 yılında Levski Sofia

1 Ocak 2018 yılında Botev Vratsa

30 Haziran 2018 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2018 yılında Lok. Sofia

30 Haziran 2019 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2021 yılında Lok. Sofia

Aleksandar Lyubenov kimdir

Aleksandar Lyubenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Lyubenov şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levski Sofia

Aleksandar Lyubenov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandar Lyubenov nereli

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