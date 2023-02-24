Aleksandar Macanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Macanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Macanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Macanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Macanovic 16 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Александар Мацановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Macanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Macanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Macanovic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Macanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Macanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Macanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Macanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FK Bokelj

1 Temmuz 2017 yılında Rudar Pljevlja

14 Ocak 2019 yılında OFK Grbalj

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında FC 07 Albstadt

3 Ağustos 2021 yılında FK Bokelj

Aleksandar Macanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Macanovic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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