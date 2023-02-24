Aleksandar Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Maksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Maksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Maksimovic 14 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Maksimovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksandar Maksimovic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Maksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Maksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Maksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Maksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Maksimovic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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