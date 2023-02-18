Aleksandar Mesarovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Mesarovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Mesarovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Mesarovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Mesarovic 27 Eylül 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Месаровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Mesarovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Aleksandar Mesarovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Mesarovic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 15 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Mesarovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Mesarovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Mesarovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Mesarovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2019 yılında Napredak

29 Ocak 2020 yılında Kabel Novi Sad

29 Temmuz 2021 yılında IMT Belgrad

20 Ocak 2022 yılında Radnicki Nis

Aleksandar Mesarovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Mesarovic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Mesarovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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