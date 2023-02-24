Aleksandar Milakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Milakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Milakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Milakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Milakovic 26 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Milaković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Milakovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aleksandar Milakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Milakovic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Milakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Milakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Milakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Milakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2015 yılında Tekstilac

1 Mart 2016 yılında Wilhelmsburg

1 Temmuz 2016 yılında SK Jenbach

2 Ekim 2016 yılında Tekstilac

1 Ocak 2017 yılında SK Jenbach

1 Temmuz 2017 yılında Tekstilac

1 Ocak 2018 yılında Simin Han

1 Temmuz 2019 yılında Schrems

1 Ocak 2020 yılında Leobendorf

19 Ağustos 2020 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2021 yılında Sloga Doboj

19 Ocak 2023 yılında Leotar Trebinje

Aleksandar Milakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Milakovic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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