Aleksandar Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Milic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Milic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Milic 24 Ağustos 1998 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Milic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Energy Soccer yapmaktadır. Aleksandar Milic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Milic'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Milic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Milic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Milic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Milic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2019 yılında OFK Petrovac

11 Ağustos 2020 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

28 Ocak 2022 yılında OFK Petrovac

15 Ocak 2023 yılında FC Llapi

Aleksandar Milic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Milic şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Milic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U17 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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