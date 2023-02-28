Aleksandar Miljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Miljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Miljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Miljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Miljkovic 26 Şubat 1990 tarihinde Bor şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Миљковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Miljkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Miljkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Miljkovic'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Miljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Miljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Miljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Miljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Partizan

1 Şubat 2009 yılında Teleoptik

1 Aralık 2009 yılında Partizan

1 Ocak 2010 yılında Metalac

30 Haziran 2010 yılında Partizan

1 Temmuz 2013 yılında SC Braga

2 Mart 2015 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2015 yılında RNK Split

1 Temmuz 2016 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2018 yılında Miedz Legnica

28 Ağustos 2019 yılında Alashkert

3 Eylül 2020 yılında Partizan

13 Ağustos 2022 yılında Pyunik Erivan

Aleksandar Miljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Miljkovic şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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