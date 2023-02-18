Aleksandar Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Mitrovic 10 Ağu 1998 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Митровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Mitrovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Aleksandar Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Mitrovic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sloboda Uzice

1 Şubat 2017 yılında Zlatibor

30 Haziran 2018 yılında Sloboda Uzice

13 Şubat 2019 yılında Tatran Presov

12 Ağu 2019 yılında Bijelo Brdo

2 Şubat 2021 yılında Borac Cacak

1 Ağu 2021 yılında Timok Zajecar

11 Şubat 2022 yılında Zlatibor

Aleksandar Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Mitrovic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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