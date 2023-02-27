Aleksandar Palocevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Palocevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Palocevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Palocevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Palocevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Palocevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Palocevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Palocevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Palocevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Palocevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Palocevic 22 Ağustos 1993 tarihinde Gnjilane şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Палочевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Palocevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mirko Vavan yapmaktadır. Aleksandar Palocevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Palocevic'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Palocevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleksandar.palocevic/

Aleksandar Palocevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Palocevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Palocevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Palocevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında OFK Belgrad

1 Ağustos 2011 yılında Sindjelic Bg

30 Haziran 2012 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2012 yılında Vozdovac

31 Aralık 2012 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2015 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2017 yılında Arouca

15 Temmuz 2018 yılında Nacional

1 Temmuz 2019 yılında Pohang Steelers

20 Aralık 2020 yılında Nacional

18 Ocak 2021 yılında FC Seoul

Aleksandar Palocevic kimdir

Aleksandar Palocevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Palocevic şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

OFK Belgrad (-2011)

Aleksandar Palocevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 10 numaralı formasıyla 29 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Aleksandar Palocevic nereli

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