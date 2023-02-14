Aleksandar Pantic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Pantic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Pantic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Pantic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Pantic 11 Nisan 1992 tarihinde Arandjelovac şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Александар Пантић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Pantic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IGdreamsfootball yapmaktadır. Aleksandar Pantic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Pantic'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Pantic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aleksandar Pantic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Pantic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Pantic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rad Belgrad

31 Ağu 2012 yılında Kızılyıldız

7 Temmuz 2013 yılında Villarreal

1 Ağu 2014 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2015 yılında Villarreal

20 Ağu 2015 yılında Eibar

30 Haziran 2016 yılında Villarreal

4 Ağu 2016 yılında Alavés

30 Ocak 2017 yılında Villarreal

1 Şubat 2017 yılında Dinamo Kiev

30 Ocak 2019 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2019 yılında Dinamo Kiev

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

6 Ağu 2020 yılında Doxa Katokopias

2 Şubat 2021 yılında AEL Limassol

30 Haziran 2021 yılında Doxa Katokopias

30 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2021 yılında Zaglebie Lubin

10 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında CD Lugo

Aleksandar Pantic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Pantic şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Pantic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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