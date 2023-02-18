Aleksandar Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Petrovic 16 Ağu 2004 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Petrovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Aleksandar Petrovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Petrovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kragujevac U19

Aleksandar Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Petrovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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