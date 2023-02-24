Aleksandar Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Petrovic 21 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Petrović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Petrovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Petrovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Petrovic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2022 yılında FK Krupa

Aleksandar Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Petrovic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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