Aleksandar Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Popovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Popovic 27 Eylül 1999 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Поповић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Popovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zoran Stojadinovic yapmaktadır. Aleksandar Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Popovic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Popovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/popovicaco1

http://www.instagram.com/poparaa99/

Aleksandar Popovicboyu ve yaşı kaç

Aleksandar Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U19

31 Ağu 2017 yılında Teleoptik

31 Aralık 2017 yılında Partizan U19

1 Ocak 2018 yılında Partizan

23 Ağu 2018 yılında Teleoptik

31 Aralık 2018 yılında Partizan

Aleksandar Popovic kimdir

Aleksandar Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Popovic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Sloboda Užice (-2014), FK Partizan (2015-2017)

Aleksandar Popovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Aleksandar Popovic nereli

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