Aleksandar Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Popovic 8 Mayıs 1999 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Поповић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Popovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Agency yapmaktadır. Aleksandar Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Popovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Macva

Aleksandar Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Popovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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