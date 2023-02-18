Aleksandar Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Popovic 15 Şubat 1998 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Поповић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Popovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Popovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Popovic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FK Feniks

30 Haziran 2017 yılında Spartak U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Feniks

1 Temmuz 2018 yılında FK Tutin

14 Ocak 2019 yılında Radnicki 1923

1 Ağu 2020 yılında Radnicki Sombor

27 Ocak 2021 yılında FK Tutin

19 Temmuz 2021 yılında FK Feniks

5 Temmuz 2022 yılında FK Loznica

Aleksandar Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Popovic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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