Aleksandar Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Popovic 8 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Popovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Group - Denis Kadiric yapmaktadır. Aleksandar Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Popovic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rudar Prijedor

2 Ağustos 2018 yılında B. Banja Luka

31 Temmuz 2019 yılında Kozara Gradiska

5 Ağustos 2021 yılında Hajduk Pakrac

3 Mart 2022 yılında Kozara Gradiska

Aleksandar Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Popovic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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