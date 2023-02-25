Aleksandar Prijovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Prijovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Prijovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Prijovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Prijovic 21 Nisan 1990 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Александар Пријовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Prijovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI yapmaktadır. Aleksandar Prijovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 15 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Prijovic'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Prijovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/prijo09

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Aleksandar Prijovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Prijovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Prijovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Prijovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2007 yılında Parma U19

1 Temmuz 2008 yılında Derby

1 Ocak 2009 yılında Yeovil Town

1 Şubat 2009 yılında Derby

1 Mart 2009 yılında Northampton

1 Mayıs 2009 yılında Derby

1 Şubat 2010 yılında FC Sion

1 Eylül 2011 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2012 yılında FC Sion

31 Temmuz 2012 yılında Tromsø IL

31 Temmuz 2013 yılında FC Sion

11 Ağustos 2013 yılında Djurgården

22 Ağustos 2014 yılında Boluspor

9 Temmuz 2015 yılında Legia Varşova

16 Ocak 2017 yılında PAOK

10 Ocak 2019 yılında Al-Ittihad Club

15 Ekim 2021 yılında Western United

Aleksandar Prijovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Prijovic şuan Western United FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandar Prijovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Rorschach (-08/2001), FC St.Gallen (09/2001 - 08/2007), Parma F.C.

Sırbistan takımında 8 numaralı formasıyla 11 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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