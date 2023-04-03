Aleksandar Radic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Radic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Radic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksandar Radic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksandar Radic 15 Kasım 2006 tarihinde doğmuştur. {uyrugu} uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksandar Radic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksandar Radic'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksandar Radic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksandar Radic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksandar Radic şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.