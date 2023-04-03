Aleksandar Radic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Radic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksandar Radic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Radic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.