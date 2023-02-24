Aleksandar Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Radulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Radulovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Radulovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Radulovic 9 Şubat 1987 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Radulović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Radulovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Radulovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Radulovic'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Radulovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Radulovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Radulovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Radulovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Baumgarten

1 Temmuz 2011 yılında Radnik Bijelj.

1 Ocak 2012 yılında FK Crvena Zemlja Nova Ves

1 Temmuz 2012 yılında B. Banja Luka

11 Temmuz 2014 yılında Zrinjski Mostar

15 Temmuz 2016 yılında NK Jajce

1 Şubat 2017 yılında B. Banja Luka

5 Şubat 2021 yılında Rudar Prijedor

2 Temmuz 2022 yılında GOSK Gabela

Aleksandar Radulovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Radulovic şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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