Aleksandar Raseta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Raseta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Raseta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Raseta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Raseta 9 Aralık 1987 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Rašeta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Raseta Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Raseta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksandar Raseta'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Raseta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Raseta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Raseta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Raseta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Raseta şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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