Aleksandar Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Ristic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Ristic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Ristic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Ristic 29 Mart 2002 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Ристић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Ristic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Ristic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Ristic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Ristic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Ristic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Ristic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Ristic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sindjelic Bg

1 Şubat 2021 yılında Rad Belgrad U19

1 Ağu 2021 yılında Rad Belgrad

Aleksandar Ristic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Ristic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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