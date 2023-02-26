Aleksandar Scekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Scekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Scekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Scekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Scekic 12 Aralık 1991 tarihinde Berane şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Šćekić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Scekic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TADEX SPORT AGENCY yapmaktadır. Aleksandar Scekic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Scekic'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Scekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Scekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Scekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Scekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FK Lovcen

30 Haziran 2011 yılında FK Berane

1 Ocak 2013 yılında Jedinstvo

30 Haziran 2013 yılında FK Berane

1 Temmuz 2013 yılında FK Bokelj

19 Temmuz 2016 yılında Gençlerbirliği

21 Ağustos 2018 yılında Partizan

22 Ocak 2022 yılında Zaglebie Lubin

14 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

5 Ocak 2023 yılında Hapoel Haifa

Aleksandar Scekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Scekic şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Scekic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 0 gol atmıştır.

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