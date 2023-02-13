Aleksandar Sedlar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Sedlar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Sedlar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Sedlar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Sedlar 13 Aralık 1991 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Александар Седлар şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Sedlar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSGG yapmaktadır. Aleksandar Sedlar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Sedlar'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Sedlar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sedlaraleksandar25/

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Aleksandar Sedlar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aleksandar Sedlar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Sedlar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Sedlar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Borac Novi Sad

1 Ocak 2011 yılında Indeks

1 Temmuz 2011 yılında Veternik

1 Temmuz 2012 yılında Metalac

1 Temmuz 2016 yılında Piast Gliwice

12 Temmuz 2019 yılında Mallorca

5 Temmuz 2022 yılında Alavés

Aleksandar Sedlar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Sedlar şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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