Aleksandar Sergiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Sergiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Sergiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Sergiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Sergiev 1 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Sergiev Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Sergiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 13 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Sergiev'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Sergiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Sergiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Sergiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Sergiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Kasım 2022 yılında Vitosha

Aleksandar Sergiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Sergiev şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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