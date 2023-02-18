Aleksandar Simcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Simcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Simcevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Simcevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Simcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Simcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Simcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Simcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Simcevic 15 Şubat 1987 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Симчевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Simcevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Aleksandar Simcevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Simcevic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Simcevicboyu ve yaşı kaç

Aleksandar Simcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Simcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Simcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Simcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2006 yılında Macva

30 Haziran 2006 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2007 yılında Dinamo Vranje

30 Haziran 2007 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2008 yılında Hajduk Kula

1 Temmuz 2008 yılında Dinamo Vranje

1 Temmuz 2009 yılında FK Olimpik

1 Ocak 2010 yılında Jagodina

1 Temmuz 2010 yılında Mordovia

1 Ocak 2013 yılında Shakhter K.

14 Ocak 2015 yılında Ordabasy

3 Mart 2018 yılında Aktobe

31 Aralık 2018 yılında Ordabasy

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

23 Temmuz 2019 yılında Taraz

11 Şubat 2020 yılında Ordabasy

1 Şubat 2022 yılında Zelez. Pancevo

Aleksandar Simcevic kimdir

Aleksandar Simcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Simcevic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Zupa Aleksandrovac

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Aleksandar Simcevic nereli

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