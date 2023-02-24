Aleksandar Sofranac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Sofranac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Sofranac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Sofranac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Sofranac 21 Ekim 1990 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Šofranac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Sofranac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMASolution yapmaktadır. Aleksandar Sofranac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Sofranac'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Sofranac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Sofranac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Sofranac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Sofranac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2014 yılında Javor-Matis

20 Şubat 2015 yılında Sutjeska Niksic

12 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka

30 Ağustos 2017 yılında Cercle Brugge

2 Şubat 2018 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2019 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2021 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2022 yılında FK Decic Tuzi

Aleksandar Sofranac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Sofranac şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Sofranac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 2 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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