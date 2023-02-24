Aleksandar Sofranac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Sofranac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Sofranac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Sofranac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Aleksandar Sofranac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Sofranac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Sofranac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Sofranac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Sofranac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Sofranac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Sofranac 21 Ekim 1990 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Šofranac şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Sofranac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMASolution yapmaktadır. Aleksandar Sofranac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Sofranac'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Sofranac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Sofranac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Sofranac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Sofranac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2014 yılında Javor-Matis

20 Şubat 2015 yılında Sutjeska Niksic

12 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka

30 Ağustos 2017 yılında Cercle Brugge

2 Şubat 2018 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2019 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2021 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2022 yılında FK Decic Tuzi

Aleksandar Sofranac kimdir

Aleksandar Sofranac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Sofranac şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Sofranac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 2 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandar Sofranac nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Danilo Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Laszlo Talian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Talian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Laszlo Talian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Talian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Drasko Bozovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drasko Bozovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Drasko Bozovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drasko Bozovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Nad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Nad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Nad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Nad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!