Aleksandar Stanisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Stanisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Stanisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Stanisavljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Stanisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Stanisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Stanisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Stanisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Stanisavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Stanisavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Stanisavljevic 11 Haziran 1989 tarihinde Pozarevac şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Станисављевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Stanisavljevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Aleksandar Stanisavljevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Stanisavljevic'nin FC Buxoro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Stanisavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Stanisavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Stanisavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Stanisavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında AKA OÖ West U19

1 Ocak 2008 yılında SV Ried

1 Temmuz 2008 yılında WAC - St. Andrä

1 Ocak 2009 yılında SV Horn

1 Temmuz 2010 yılında Ostbahn XI

1 Ocak 2011 yılında First Vienna FC

1 Temmuz 2011 yılında Zalaegerszeg

1 Ocak 2012 yılında 1. SC Sollenau

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

7 Aralık 2012 yılında Vorwärts Steyr

26 Temmuz 2013 yılında Sloga 33

14 Şubat 2014 yılında OFK Belgrad

5 Ağustos 2014 yılında Donji Srem

1 Temmuz 2015 yılında Vojvodina

11 Ocak 2016 yılında Asteras Tripoli

11 Şubat 2018 yılında Radnicki Nis

4 Şubat 2019 yılında Bnei Sakhnin

29 Ağustos 2019 yılında Vozdovac

13 Şubat 2020 yılında Kaspiy Aktau

9 Ağustos 2020 yılında Kaysar

8 Şubat 2021 yılında Vozdovac

14 Ocak 2022 yılında Qizilqum

26 Ocak 2023 yılında FC Buxoro

Aleksandar Stanisavljevic kimdir

Aleksandar Stanisavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Stanisavljevic şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Braunau (1995-2002), SV Ried (2002-2007)

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Aleksandar Stanisavljevic nereli

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