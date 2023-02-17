Aleksandar Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Stankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Stankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Stankovic 25 Mayıs 1995 tarihinde Horsens şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Stankovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Aleksandar Stankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Stankovic'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Stankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Stankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Stankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Stankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AC Horsens U19

1 Temmuz 2014 yılında AC Horsens

18 Eylül 2015 yılında Jammerbugt FC

8 Temmuz 2016 yılında FC Fredericia

31 Temmuz 2017 yılında Odder IGF

29 Ocak 2018 yılında Skive IK

19 Temmuz 2018 yılında Aarhus Fremad

24 Ocak 2019 yılında Brattvag IL

19 Ocak 2021 yılında AC Horsens

3 Ağu 2021 yılında Middelfart

27 Ağu 2022 yılında Randers

Aleksandar Stankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Stankovic şuan Randers FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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