Aleksandar Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Stankovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Stankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Stankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Stankovic 17 Şubat 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Станковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Stankovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Stankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Stankovic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Stankovicboyu ve yaşı kaç

Aleksandar Stankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Stankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Stankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Stankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2016 yılında Graficar

30 Haziran 2017 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız

18 Ağu 2017 yılında Graficar

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız

4 Şubat 2020 yılında Napredak

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız

14 Temmuz 2020 yılında Graficar

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız

8 Temmuz 2021 yılında Zrinjski Mostar

2 Eylül 2021 yılında Graficar

Aleksandar Stankovic kimdir

Aleksandar Stankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Stankovic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Crvena Zvezda (2013-2016)

Aleksandar Stankovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandar Stankovic nereli

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