Aleksandar Stefanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Stefanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Stefanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Stefanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Stefanov 9 Eylül 2000 tarihinde Silistra şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Светлинов Стефанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Stefanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Aleksandar Stefanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Stefanov'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Stefanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Stefanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Stefanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Stefanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2021 yılında Spartak Varna

1 Ocak 2022 yılında Dob. Dobrich

Aleksandar Stefanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Stefanov şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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