Aleksandar Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Stevanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Stevanovic 18 Şubat 2004 tarihinde Prokuplje şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Стевановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Stevanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Stevanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Stevanovic'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Stevanovicboyu ve yaşı kaç

Aleksandar Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad U19

Aleksandar Stevanovic kimdir

Aleksandar Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Stevanovic şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Aleksandar Stevanovic nereli

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