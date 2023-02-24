Aleksandar Stoyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Stoyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Stoyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksandar Stoyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksandar Stoyanov 29 Aralık 1999 tarihinde Pernik şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Асенов Стоянов şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksandar Stoyanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Stoyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Stoyanov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksandar Stoyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksandar Stoyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2019 yılında Botev Ihtiman
1 Temmuz 2021 yılında Akademik
5 Ocak 2023 yılında Minyor Pernik
Aleksandar Stoyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksandar Stoyanov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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