Aleksandar Subic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Subic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Subic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Subic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Subic 27 Eylül 1993 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Subić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Subic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aleksandar Subic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 6 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Subic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Subic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Subic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Subic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Subic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında B. Banja Luka

31 Ağustos 2015 yılında Partizan

27 Temmuz 2016 yılında Sloboda Tuzla

30 Haziran 2017 yılında Partizan

25 Temmuz 2017 yılında Radnicki Nis

30 Haziran 2018 yılında Partizan

1 Temmuz 2018 yılında Partizan II

6 Temmuz 2019 yılında B. Banja Luka

Aleksandar Subic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Subic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Subic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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