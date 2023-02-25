Aleksandar Susnjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Susnjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Susnjar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Susnjar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Susnjar 19 Ağustos 1995 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avustralya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Шушњар | Aleksandar Šušnjar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Susnjar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Aleksandar Susnjar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Susnjar'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Susnjar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Susnjar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksandar Susnjar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Susnjar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Ekranas

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Donji Srem

1 Şubat 2016 yılında Lietava

11 Temmuz 2016 yılında Gaz Metan

26 Ocak 2017 yılında Teplice

1 Ocak 2018 yılında Mlada Boleslav

24 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina

31 Aralık 2018 yılında Mlada Boleslav

28 Şubat 2019 yılında Busan IPark

15 Ocak 2020 yılında Mlada Boleslav

2 Ekim 2020 yılında Macarthur

Aleksandar Susnjar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Susnjar şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandar Susnjar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Rad Belgrad (2010-2013)

Avustralya U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.