Aleksandar Tanasin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Tanasin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Tanasin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Tanasin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Tanasin 15 Kasım 1991 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Танасин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Tanasin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aleksandar Tanasin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Tanasin'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Tanasin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Tanasin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Tanasin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Tanasin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Beocin

1 Temmuz 2011 yılında Proleter

1 Temmuz 2015 yılında Borac Cacak

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

24 Temmuz 2017 yılında Radnik

1 Temmuz 2018 yılında Proleter

12 Ağu 2020 yılında Zalaegerszeg

14 Eylül 2021 yılında Proleter

6 Temmuz 2022 yılında Spartak

Aleksandar Tanasin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Tanasin şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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